Ректоры рекомендуют Зеленскому назначить Сергея Шкарлета министром образования и науки. Он был депутатом от Партии регионов и обвиняется в плагиате. Детали биографии вероятного главы министерства.

В Министерство образования и науки Украины уже три месяца ищут руководителя. В течение этого срока в прессе появляются имена возможных министров. В этой статье мы рассказываем о Сергее Шкарлете. О его кандидатуре шла речь на сайте 24 канала.

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Кто такой Сергей Шкарлет

Сергей Шкарлет – украинский экономист, профессор, доктор экономических наук, ректор Черниговского национального технологического университета. Родился в Казахстане. Ему 47 лет. Считается самым молодым ректором в Украине.

В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности предпринимательство, менеджмент и маркетинг в КНЭУ. Также в 2008 году он защитил докторскую диссертацию по экономике.



Сергей Шкарлет получает награду от украинофоба и министра образования Януковича Дмитрия Табачника / Фото Facebook Ирины Андрейцив

Кандидатуру Сергея Шкарлета предложили ректоры университетов во время встречи с президентом Владимиром Зеленским. Против него выступает последняя руководитель министерства Анна Новосад. Она нашла в научных работах Шкарлета плагиат.

Обвинения в плагиате

Новосад в эфире 24 канала заявила, что Сергей Шкарлет, который называет себя доктором экономических наук, является полным плагиатором. 3-4 июня в двух его монографиях и одной статье удалось обнаружить сплошной плагиат. Это скопированные и добавленные отрывки из чужих научных произведений, в статьях, которые он называет своими.

Но вину Шкарлета должны доказать в суде. Сначала дело будет рассматриваться в Национальном агентстве обеспечения качества высшего образования – именно этот орган разбирается с плагиаторами. Но для этого необходимо открыть производство.

Партия регионов

Одной из неприятных страниц в биографии Сергея Шкарлета является то, что он был членом пророссийской Партии регионов и в 2010 году даже стал депутатом в Черниговском областном совете от этой партии.

Шкралет убеждал, что является идейным регионалом и всегда поддерживал взгляды и принципы этой партии. Вот цитата из его интервью.

Политические ориентиры я выбрал еще в 2004 году. На президентских выборах поддерживал Виктора Януковича. Не изменил своих убеждений даже тогда, когда пришлось испытать на себе определенное давление тогдашней правящей партии, которая настойчиво предлагала получить ее партбилет. Я полностью разделяю взгляды и принципы Партии регионов. Уверен, вместе с президентом мы выстроим прочную вертикаль власти, которая будет заниматься делом и достигнет значительных результатов,

– говорил тогда Шкарлет.

После Революции Достоинства изменил позицию и уже баллотировался от Блока Петра Порошенко в 2015 году. Но не прошел.

Декларация Сергея Шкарлета

В декларации за 2019 год Сергей Шкарлет не указывает, что владеет недвижимостью. А его жена Татьяна Бобрышева-Шкарлет имеет квартиру площадью 76,9 кв. м в Чернигове.

Зато Сергею Шкарлету принадлежат два автомобиля – Toyota Land Cruiser 200 2011 года выпуска и MITSUBISHI PAJERO WAGON 2013 года выпуска. Жене потенциального министра принадлежит еще одно авто – Ford Kuga Titanium 2012 выпуска.

За год Сергей Шкарлет получил почти 510 тыс. грн заработной платы по основному месту работы и еще 3,5 тыс. грн за работу по совместительству в должности председателя экспертного совета Министерства образования и науки Украины. Его жена – чуть больше 85 тыс. грн зарплаты.

В декларации Шкарлета указаны 70 тысяч гривен и 30 тысяч долларов наличными, принадлежащих ему самому, и 15 тысяч гривен и 32 тысячи долларов наличными, принадлежащих его жене.