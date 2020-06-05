Ректори рекомендують Зеленському призначити Сергія Шкарлета міністром освіти та науки. Він був депутатом від Партії регіонів й звинувачується у плагіаті. Деталі біографії ймовірного очільника міністерства.

В Міністерство освіти й науки України вже три місяці шукають керівника. Протягом цього терміну в пресі з’являються імена можливих міністрів. У цій статті ми розповідаємо про Сергія Шкарлета. Про його кандидатуру йшлося на сайті 24 каналу.

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Хто такий Сергій Шкарлет

Сергій Шкарлет – український економіст, професор, доктор економічних наук, ректор Чернігівського національного технологічного університету. Народився у Казахстані. Йому 47 років. Вважається наймолодшим ректором в Україні.

У 2000 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю підприємництво, менеджмент та маркетинг у КНЕУ. Також у 2008 році він захистив докторську дисертацію з економіки.

Сергій Шкарлет отримує нагороду від українофоба й міністра освіти Януковича Дмитра Табачника / Фото Facebook Ірини Андрейців

Кандидатуру Сергія Шкарлета запропонували ректори університетів під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Проти нього виступає остання керівниця міністерства Ганна Новосад. Вона знайшла в наукових роботах Шкарлета плагіат.

Звинувачення в плагіаторстві

Новосад у ефірі 24 каналу заявила, що Сергій Шкарлет, який називає себе доктором економічних наук, є тотальним плагіатором. 3-4 червня у двох його монографіях та одній статті вдалося виявити суцільний плагіат. Це копійовані і додані шматки з чужих наукових доробків, у статтях, які він називає своїми.

Але провину Шкарлета мають довести в суді. Спочатку справу розглядатимуть в Національному агентстві забезпечення якості вищої освіти – саме цей орган розбирається з плагіаторами. Але для цього необхідно відкрити провадження.

Партія регіонів

Однією з неприємних сторінок у біографії Сергія Шкарлета є те, що він був членом проросійської Партії регіонів й у 2010 році навіть став депутатом у Чернігівській обласній раді від цієї партії.

Шкралет переконував, що є ідейним регіоналом й завжди підтримував погляди і принципи цієї партії. Ось цитата з його інтерв’ю.

Політичні орієнтири я обрав ще у 2004 році. На президентських виборах підтримував Віктора Януковича. Не змінив своїх переконань навіть тоді, коли довелося відчути на собі певний тиск тодішньої правлячої партії, яка наполегливо пропонувала отримати її партквиток. Я повністю поділяю погляди і принципи Партії регіонів. Впевнений, разом з президентом ми вибудуємо міцну вертикаль влади, яка займатиметься ділом і досягне значних результатів,

— говорив тоді Шкарлет.

Після Революції Гідності змінив позицію й вже балотувався від Блоку Петра Порошенка у 2015 році. Але не пройшов.

Декларація Сергія Шкарлета

У декларації за 2019 рік Сергій Шкарлет не вказує, що володіє нерухомістю. А його дружина Тетяна Бобришева-Шкарлет має квартиру площею 76,9 кв. м у Чернігові.

Натомість Сергію Шкарлету належать два автомобілі – Toyota Land Cruiser 200 2011 року випуску та MITSUBISHI PAJERO WAGON 2013 року випуску. Дружині потенційного міністра належить ще одне авто – Ford Kuga Titanium 2012 року випуску.

За рік Сергій Шкарлет отримав майже 510 тис. грн заробітної плати за основним місцем роботи і ще 3,5 тис. грн за роботу за сумісництвом на посаді голови експертної ради Міністерства освіти і науки України. Його дружина – трохи більше 85 тис. грн зарплати.

У декларації Шкарлета вказані 70 тисяч гривень та 30 тисяч доларів готівкою, що належать йому самому, та 15 тисяч гривень і 32 тисячі доларів готівкою, що належать його дружині.