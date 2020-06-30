Денис Шмыгаль отметил, что ослабление карантинных ограничений на фоне роста количества больных не является ошибкой. Премьер-министр подчеркнул, что власть не отпустила ситуацию, полностью отменив карантин.

Власть ответственно относится к ослаблениям. Об этом Шмыгаль сказал в интервью ВВС.

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Среди главных задач Шмыгаль назвал сохранение жизней и экономики Украины.

Мы не отпустили все до конца, не позволили массовые мероприятия, не открыли межобластное сообщение с регионами, где есть бурный рост. Чтобы не потерять экономику, от чего последствия и жертвы могут быть больше, чем при таком уровне заболеваемости,

– заявил премьер.

Шмыгаль объяснил, что Украина вышла из общего жесткого карантина, но отдельные области, например, Львовщина, соблюдают жесткий карантин. По мнению премьера, эта модель позволяет балансировать на грани незакрытия целой страны и экономики и сохранения жизни и здоровья людей.

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Возможно ли усиление карантина

Он отметил, что сейчас внимательно контролируют количество активных больных на 100 тысяч населения. Пока этот показатель составляет 50 человек на 100 тысяч. Когда он превысит 60, надо будет усиливать карантинные ограничения.

Также Шмыгаль добавил, что Украина сейчас имеет преимущество по сравнению со временем введения карантина в марте.

У нас готова медицинская система: мы закупили средства индивидуальной защиты, обеспечили как минимум первый уровень для первой волны медицинских учреждений, мы подготовили медицинскую систему морально,

– отчитался премьер.

Глава правительства подчеркнул, что желания закрывать страну нет, однако невозможно сейчас предсказывать, как дальше будут развиваться события.

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