Денис Шмигаль зауважив, що послаблення карантинних обмежень на фоні зростання кількості хворих не є помилкою. Прем'єр-міністр наголосив, що влада не відпустила ситуацію, повністю скасувавши карантин.

Влада відповідально ставиться до послаблень. Про це Шмигаль сказав в інтерв'ю ВВС.

Важливо Степанов обурився через масові порушення карантину в Одесі

Серед головних завдань Шмигаль назвав збереження життів та економіки України.

Ми не відпустили все до кінця, не дозволили масові заходи, не відкрили міжобласне сполучення з регіонами, де є стрімке зростання. Щоб не втратити економіку, від чого наслідки та жертви можуть бути більші, ніж при такому рівні захворюваності,

– заявив прем'єр.

Шмигаль пояснив, що Україна вийшла із загального жорсткого карантину, але окремі області, наприклад Львівщина, дотримується жорсткого карантину. На думку прем'єра, ця модель дозволяє балансувати на межі не закриття цілої країни та економіки й збереження життя і здоров'я людей.

Актуально На Львівщині у джерелі влаштували масове купання: відео

Чи можливе посилення карантину

Він зауважив, що зараз активно контролюють кількість активних хворих на 100 тисяч населення. Наразі цей показник складає 50 людей на 100 тисяч. Коли він перевищить 60 – треба буде посилювати карантинні обмеження.

Також Шмигаль додав, що Україна зараз має перевагу у порівнянні з часом запровадження карантину у березні.

У нас готова медична система: ми закупили засоби індивідуального захисту, забезпечили як мінімум перший рівень для першої хвилі медичних закладів, ми підготували медичну систему морально,

– відзвітував прем'єр.

Очільник уряду підкреслив, що бажання закривати країну немає, однак неможливо зараз передбачати, як далі розвиватимуться події.

Коронавірус в Україні: головне