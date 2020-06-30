Денис Шмыгаль отметил, что сейчас трудно оценить последствия наводнения на Западной Украине. Однако вскоре это станет возможным. Тогда правительство готово выделять достаточное количество средств для ликвидации последствий непогоды.

Премьер-министр сообщил, что ущерб от наводнения посчитают уже через две недели. Об этом он сказал в интервью ВВС.

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Как отметил премьер, только после того, как вода сойдет, можно будет говорить и оценивать ущерб от непогоды.

Это большое стихийное бедствие, задело пять областей Западной Украины. Больше всего пострадала Ивано-Франковская область. В случае необходимости мы готовы выделять достаточное количество средств, чтобы восстановить инфраструктуру, сообщение и возместить потери людей и домохозяйств от этой стихии,

– пояснил Шмыгаль.

Он напомнил, что из государственного резервного фонда правительство выделило более 700 миллионов гривен на преодоление последствий.

Также Шмыгаль вспомнил наводнение 2008 года, когда от непогоды погибли 38 человек. Он подчеркнул, что его трудно сравнивать с непогодой в 2020 году, ведь был уже опыт борьбы с такими стихиями.

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Наводнение в Западной Украине: главное

Сильные наводнения накрыли западные области Украины с 20 – 21 июня. Больше всего пострадала Буковина, Ивано-Франковщина, Закарпатье и Львовщина. Кроме того, подтопления были и в Тернопольской и Винницкой областях.

Во всех областях спасатели продолжают откачивать воду из помещений, приусадебных участков и колодцев, расчищают дороги и мосты.

В общем во время непогоды погибли 3 человека, еще один человек считается пропавшим без вести.

Наводнения в Западной Украине / Фото ГСЧС

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