Наразі невідомо, коли відновлять переправу

Поки рівень води у річці буде високим, підрядник нічого робити не буде. Про це виданню розповіли у Службі автомобільних доріг.

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Немає можливості встановити тимчасовий міст, тому що на це потрібно вносити корективу у кошторисну документацію, а це призупинить роботи. Підрядник так само чекає, щоби рівень води спав і почати буронабивні роботи для влаштування паль під міст,

– наголосили у службі.

Однак коли це станеться – невідомо. Наразі мешканцям залишається лише чекати.

Зруйновану переправу можна об'їхати

Дорожники зазначили, що зараз водії можуть користуватися об'їзними шляхами. На скарги про те, що дороги у селах погані у службі зазначили, що їх періодично ремонтують.

"Ми розуміємо, що через ремонт моста є певні незручності, але просимо мешканців не загострювати ситуацію", – закликали у Службі автомобільних доріг.

Там додали, що облавтодор викинув на дорогу понад 210 тонн щебеню. Найближчими днями мають привезти ще стільки ж щебеню, аби продовжити вирівнювання доріг.

Що відомо про інцидент селі Глиниця

Про затоплену переправу стало відомо 3 січня.

Через це багато автомобілів застрягли у воді. Людям довелося витягувати на берег мікроавтобус Volkswagen, який не міг рушити з місця.

Пішоходи ж переходили річку у брід.

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