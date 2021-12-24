Зеленський взяв участь у форумі "Україна 30. Дороги і мости". Президент виступив з промовою, в якій прокоментував масштаби будівництва доріг у країні.

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В Україні побудували й оновили 14 тисяч кілометрів доріг

Глава держави нагадав, що будівництво та ремонт доріг були одним із пріоритетів його президентської кампанії. Команда Зеленського у межах проєкту "Велике будівництво" ставила завдання побудувати та оновити 6 тисяч кілометрів автошляхів державного та місцевого значення.

"Ми отримали навіть кращий результат, ніж планували, – 6,5 кілометрів доріг було оновлено або побудовано у 2020 році", – зазначив Зеленський. Він додав, що далі Україна змогла залучити державні та міжнародні гроші, а також підвищити якість та навіть знизити вартість доріг.

У результаті у 2021 році вдалося побудувати та модернізувати понад 7 тисяч кілометрів доріг та майже 14 тисяч за два роки програми "Велике будівництво",

– наголосив президент.

Він додав, що оновлено та побудовано понад 40% основної мережі доріг.

Президент подякував українцям

Зеленський також подякував українцям, які сумлінно сплачують податки. Адже завдяки цим грошах і будуються дороги.

"Велике будівництво це не тільки програма влади, це насамперед програма нашої держави. це програма наших громадян. Ми разом побудуємо Україну – з дорогами і без дурнів", – підсумував глава держави.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський відповів на петицію про обов'язкове вказування слів "за гроші платників податків" на інформаційних матеріалах.

Петиція про згадку участі українців у програмі будівництва доріг

Раніше виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук залишив на сайті президента петицію про те, що на банерах про реалізацію програми "Велике будівництво" потрібно додавати напис "за гроші платників податків". За 2 місяці вона зібрала необхідну кількість підписів.

Президент у відповідь зазначив , що звернувся до Кабміну з проханням розробити та реалізувати механізм інформування громадськості про те, звідки надходять та як використовуються гроші на фінансування проєктів будівництва.

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