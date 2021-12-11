Зеленський зобов'язав уряд створити спеціальний сайт

Глава держави подякував усім, хто підписав петицію, за активну громадянську позицію. Зауважимо, її підтримали 25 839 українців.

До теми Зеленський заявив, що побудував 13 тисяч кілометрів доріг

Політик наголосив, що з початку своєї каденції активізував роботу з максимально ефективного використання коштів платників податків. Ключовою у цьому напрямку стала програма "Велике будівництво".

Глава держави звернувся до Кабміну з проханням розробити та реалізувати механізм інформування громадськості про те, звідки надходять та як використовуються гроші на фінансування проєктів будівництва.

Створити окремий онлайн-ресурс на якому висвітлюватимуться обсяги та джерела використання коштів із метою реалізації проєктів програми "Велике будівництво", а також забезпечити посилання на нього на всіх інформаційних матеріалах зазначеної програми,

– написав Зеленський.

Він додав, що такий ресурс забезпечить прозорість реалізації публічних коштів, а також стимулюватиме суспільство сплачувати податки. Про результати роботи автора петиції мають поінформувати представники Кабміну.

Що відомо про петицію

Автором ініціативи став виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук. Він зазначав, що чиновники часто використовують будівництво доріг для самопіару. Тому додавання напису "за гроші платників податків" на банері могло б вирішити цю проблему.

Боярчук зазначив, що розмір цього напису повинен займати щонайменше 25% від площі банера. Необхідну кількість голосів петиція зібрала за 2 місяці.