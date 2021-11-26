Інфраструктурну реформу Зеленський вважає найбільшою та найвладнішою за останні 50 років. Про це він заявив на своїй пресконференції 26 листопада.

До теми Стартує пресмарафон Зеленського: онлайн-трансляція

Ми вимірюємо успіхи у розбудові країни в тисячах кілометрах доріг. Не в одному мості, а в 150 мостах. Важливо, що ми запустили державного авіаперевізника. Укрзалізниця, аеропорти та порти стали прибутковими – це деолігархізація,

– сказав президент.

Він зазначив, що допускається помилок, бо щоденно схвалює сотню рішень. Однак є й багато перемог, яких українці просто не бачать через пандемію, енергетичну кризу тощо.

Інші досягнення Зеленського

Кількість ліжко-місць в Україні для хворих на коронавірус збільшили з 5 тисяч до 90 тисяч.

В Україні є мільйони доз вакцин проти COVID-19.

Старт судової реформи та деолігархізації.

"Велике будівництво" в Україні: останні новини

На Закарпатті відкрили після реконструкції найдовший шляхопровід. Ремонт проводили на ділянці у 312 метрів над залізничним вузлом.

9 листопада Зеленський заявив, що "Велике будівництво" починається на Укрзалізниці.

Наприкінці вересня на Львівщині відкрили один із найдовших мостів у Західній Україні.

У Дніпропетровській області відбувається будівництво унікальної дороги через річку Оріль.

Дивіться відео пресконференції Зеленського: