Речь идет о начальнике управления технического надзора и обеспечения строительства "Инженерного центра". Ему инкриминируют пособничество присвоению средств.

На тему Поймали с поличным: ГБР задержала киевзеленстроевца, который получил 4 миллиона "отката"

Куда и как исчезают деньги из бюджета города

По данным следствия, Киевзеленстрой и подрядчик заключили договор о реконструкции парка "Вербовый гай" в Днепровском районе. Контролировать выполнение всех работ должно было упомянутое должностное лицо.

В частности, он был обязан проверять как их объем, так и качество, а также следить за тем, чтобы все соответствовало проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам.

Впрочем, директор предприятия-подрядчика не проделал все договоренные работы. Он отметил в документах ложную информацию, чтобы присвоить бюджетные средства. Поэтому столица потеряла 200 тысяч гривен.

"Узаконенная" коррупция

Со своей стороны подозреваемый, ставший сообщником в реализации схемы, подписал документы. Этим он разрешил перевод средств на счет компании-производителя работ. Вскоре мужчине изберут меру пресечения.

Важно! Обвинительный акт относительно директора предприятия-подрядчика уже направили в суд для окончательного разбирательства.

Громкое задержание зеленстроевца на миллионной взятке

В Киеве 11 января при получении 1,7 миллиона гривен взятки задержали чиновника Киевзеленстроя и его посредника.

Это была вторая часть отката, общая сумма которого составляла 4 миллиона.

Деньги злоумышленник получал за то, что обеспечивал победу конкретных компаний в тендерах на проведение капремонтов парков.

Впоследствии стало известно, кем является один из задержанных. Это якобы помощник заместителя начальника управления капитальных вложений Киевзеленстроя Владимира Ляховича Тарас Бойправ.

Текст публикации Киевской городской прокуратуры:

Хищение на реконструкции парка "Вербовый гай" – еще одному чиновнику сообщили о подозрении. При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении начальнику управления технического надзора и обеспечения строительства коммунального предприятия "Инженерный центр" в пособничестве присвоению средств, выделенных на реконструкцию парка (часть 5 статьи 27, часть 4 статьи 191, часть 2 статьи 366 Украины).

Согласно материалам следствия, Киевзеленстрой и подрядчик заключили договор на осуществление реконструкции парка "Вербовый гай", расположенного в Днепровском районе столицы.

Контроль за выполнением указанных работ возложили на подозреваемого, который занимал в то время должность главного специалиста технического надзора коммунального предприятия "Инженерный центр" и, в соответствии с функциональными обязанностями, проверял объемы и качество выполненных работ на соответствие проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам.

Директор подрядного предприятия, не выполнив работы в полном объеме, намеренно, с целью завладения бюджетными средствами, внес в официальные документы заведомо недостоверные сведения с завышенными объемами работ, использованных материалов и понесенных расходов на сумму свыше 200 тысяч гривен.

Со своей стороны главный специалист технадзора, действуя совместно и согласованно с подрядчиком, подписал указанные документы, в результате чего на счет предприятия безосновательно перечислили эти средства.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Обвинительный акт в отношении директора подрядного предприятия уже был направлен в суд для рассмотрения по существу.