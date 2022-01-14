Речь идет о начальнике управления технического надзора и обеспечения строительства "Инженерного центра". Ему инкриминируют пособничество присвоению средств.
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Куда и как исчезают деньги из бюджета города
По данным следствия, Киевзеленстрой и подрядчик заключили договор о реконструкции парка "Вербовый гай" в Днепровском районе. Контролировать выполнение всех работ должно было упомянутое должностное лицо.
В частности, он был обязан проверять как их объем, так и качество, а также следить за тем, чтобы все соответствовало проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам.
Впрочем, директор предприятия-подрядчика не проделал все договоренные работы. Он отметил в документах ложную информацию, чтобы присвоить бюджетные средства. Поэтому столица потеряла 200 тысяч гривен.
"Узаконенная" коррупция
Со своей стороны подозреваемый, ставший сообщником в реализации схемы, подписал документы. Этим он разрешил перевод средств на счет компании-производителя работ. Вскоре мужчине изберут меру пресечения.
Громкое задержание зеленстроевца на миллионной взятке
- В Киеве 11 января при получении 1,7 миллиона гривен взятки задержали чиновника Киевзеленстроя и его посредника.
- Это была вторая часть отката, общая сумма которого составляла 4 миллиона.
- Деньги злоумышленник получал за то, что обеспечивал победу конкретных компаний в тендерах на проведение капремонтов парков.
- Впоследствии стало известно, кем является один из задержанных. Это якобы помощник заместителя начальника управления капитальных вложений Киевзеленстроя Владимира Ляховича Тарас Бойправ.
Текст публикации Киевской городской прокуратуры:
Хищение на реконструкции парка "Вербовый гай" – еще одному чиновнику сообщили о подозрении. При процессуальном руководстве Днепровской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении начальнику управления технического надзора и обеспечения строительства коммунального предприятия "Инженерный центр" в пособничестве присвоению средств, выделенных на реконструкцию парка (часть 5 статьи 27, часть 4 статьи 191, часть 2 статьи 366 Украины).
Согласно материалам следствия, Киевзеленстрой и подрядчик заключили договор на осуществление реконструкции парка "Вербовый гай", расположенного в Днепровском районе столицы.
Контроль за выполнением указанных работ возложили на подозреваемого, который занимал в то время должность главного специалиста технического надзора коммунального предприятия "Инженерный центр" и, в соответствии с функциональными обязанностями, проверял объемы и качество выполненных работ на соответствие проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам.
Директор подрядного предприятия, не выполнив работы в полном объеме, намеренно, с целью завладения бюджетными средствами, внес в официальные документы заведомо недостоверные сведения с завышенными объемами работ, использованных материалов и понесенных расходов на сумму свыше 200 тысяч гривен.
Со своей стороны главный специалист технадзора, действуя совместно и согласованно с подрядчиком, подписал указанные документы, в результате чего на счет предприятия безосновательно перечислили эти средства.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Обвинительный акт в отношении директора подрядного предприятия уже был направлен в суд для рассмотрения по существу.