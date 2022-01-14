Йдеться про начальника управління технічного нагляду та забезпечення будівництва "Інженерного центру". Йому інкримінують пособництво привласненню коштів.

До теми Спіймали на гарячому: ДБР затримала київзеленбудівця, який отримав 4 мільйони "відкату"

Куди і як зникають гроші з бюджету міста

За даними слідства, Київзеленбуд та підрядник уклали договір про реконструкцію парку "Вербовий гай" у Дніпровському районі. Контролювати виконання усіх робіт мав згаданий посадовець.

Зокрема, він був зобов'язаний перевіряти як їх обсяг, так і якість, а також пильнувати, аби все відповідало проєктно-кошторисній документації та будівельним нормам і правилам.

Втім, директор підприємства-підрядника не виконав усі домовлені роботи. Він зазначив у документах неправдиву інформацію, аби привласнити бюджетні кошти. Через це столиця втратила 200 тисяч гривень.

"Узаконена" корупція

Зі свого боку підозрюваний, який став спільником в реалізації схеми, підписав документи. Цим він дозволив переказ коштів на рахунок компанії-виконавиці робіт. Невдовзі чоловіку оберуть запобіжний захід.

Важливо! Обвинувальний акт щодо директора підприємства-підрядника вже скерували до суду для остаточного розгляду.

Гучне затримання зеленбудівця на мільйонному хабарі

У Києві 11 січня під час отримання 1,7 мільйона гривень хабаря затримали посадовця Київзеленбуду та його посередника.

Це була друга частина "відкату", загальна сума якого становила 4 мільйони.

Гроші зловмисник отримував за те, що забезпечував перемогу конкретних компаній в тендерах на проведення капремонтів парків.

Згодом стало відомо, ким є один із затриманих. Це – буцімто помічник заступника начальника управління капітальних вкладень Київзеленбуду Володимира Ляховича Тарас Бойправ.

Текст публікації Київської міської прокуратури:

Розкрадання на реконструкції парку "Вербовий гай" – ще одному посадовцю повідомили про підозру. За процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру начальнику управління технічного нагляду та забезпечення будівництва комунального підприємства "Інженерний центр" у пособництві привласненню коштів, виділених на реконструкцію парку (частина 5 статті 27, частина 4 статті 191, частина 2 статті 366 Кримінального кодексу України).

Згідно з матеріалами слідства, Київзеленбуд та підрядник уклали договір на здійснення реконструкції парку "Вербовий гай", що розташований в Дніпровському районі столиці.

Контроль за виконанням вказаних робіт поклали на підозрюваного, який на той час обіймав посаду головного спеціаліста технічного нагляду комунального підприємства "Інженерний центр" та, відповідно до функціональних обов'язків, перевіряв обсяги та якість виконаних робіт на відповідність проєктно-кошторисній документації та будівельним нормам і правилам.

Директор підрядного підприємства, не виконавши роботи у повному обсязі, навмисно, з метою заволодіння бюджетними коштами вніс до офіційних документів завідомо недостовірні відомості із завищеними обсягами робіт, використаних матеріалів та понесених витрат на суму понад 200 тисяч гривень.

Зі свого боку головний спеціаліст технагляду, діючи спільно та узгоджено з підрядником, підписав вказані документи, в результаті чого на рахунок підприємства безпідставно перерахували ці кошти.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Обвинувальний акт відносно директора підрядного підприємства вже скерували до суду для розгляду по суті.