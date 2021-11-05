Притворились соцработницами и избили дедушку: в Киеве мошенницы совершили попытку ограбления

В Киеве на улице Пушкинской две злоумышленницы совершили разбойное нападение на 81-летнего пенсионера, чтобы ограбить его. Они проникли в квартиру мужчины, назвавшись соцработницами. Об инциденте стало известно 5 ноября.

Одну из нападавших потерпевший смог задержать. Что же касается другой, то она успела убежать, и сейчас ее ищут правоохранители.

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Втерлись в доверие и избили дедушку

Чтобы беспрепятственно попасть в дом пожилого мужчины, мошенницы назвались соцработницами. После этого они ударили его по голове, забрызгали слезоточивым газом и попытались отобрать деньги.

Однако мужчина дал им отпор и позвонил в полицию. На место прибыло сразу несколько экипажей патрульных и следователи.



Пока полиция задержала лишь одну из двух нападавших / Фото Шевченковского управления полиции

Что известно о задержанной

Женщина, которую дедушке удалось задержать, оказалась жительницей Одесской области 1982 года рождения. У нее изъяли вещественные доказательства причастности к преступлению и теперь выясняют, участвовала ли злоумышленница в других подобных инцидентах.

Грабительницу могут упечь за решетку на 15 лет

По факту разбоя полиция уже зарегистрировала уголовное производство. Задержанной женщине объявили о подозрении. Ей грозит 8 – 15 лет лишения свободы и конфискация имущества.



Злоумышленницы ударили мужчину в голову и забрызгали слезоточивым газом / Фото Шевченковского управления полиции

Текст публикации Шевченковского управления полиции:

Следователи объявили о подозрении женщине за разбойное нападение на пенсионера в Шевченковском районе столицы.

Две женщины зашли в дом мужчины под видом социальных работников, а далее ударили потерпевшего, применили слезоточивый газ и пытались отобрать деньги. Одну из сообщниц мужчина задержал, а другую разыскивают правоохранители. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В дежурную часть Шевченковского управления полиции позвонил мужчина и сообщил, что на него в квартире напали две женщины, одну из которых он задержал, а другая успела убежать. На улицу Пушкинскую оперативный дежурный направил сразу несколько нарядов патрульной полиции и следственно-оперативную группу.

Как рассказал временный исполняющий обязанности начальника Шевченковского управления полиции Александр Богатырчук, правоохранители установили, что две женщины зашли к 81-летнему пенсионеру в квартиру под предлогом социальных работников:

"Злоумышленницы ударили дедушку по голове и применили слезоточивый газ. После чего пытались забрать деньги, однако мужчина одну из них задержал, а другая успела убежать.

Нападающей оказалась жительница Одесской области, 1982 года рождения. В дальнейшем она была задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Мы изъяли вещественные доказательства и проверяем причастность задержанной к совершенным аналогичным преступлениям на территории города Киева".

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по части 4 статьи 187 Уголовного кодекса Украины – разбой. При процессуальном руководстве окружной прокуратуры города Киева следователи объявили задержанной о подозрении. За содеянное ей грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить сообщницу подозреваемой и привлечь к уголовной ответственности.