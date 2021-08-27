Продал 10 тысяч кило тухлого мяса для армии: в Киеве будут судить горе-бизнесмена

В Киеве под суд пойдет предприниматель, продавший армии 10 тысяч килограммов некачественной мясной продукции. За это заплатили из бюджета почти 800 тысяч гривен. Горе-бизнесмен якобы знал, что товар "тухлый".

Дело расследует Соломенская окружная прокуратура города Киева. Предпринимателя подозревают в растрате и присвоении средств государственного бюджета в особо крупных размерах.

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Знал, что товар "тухлый"

По данным следствия, между предпринимателем и воинской частью был заключен договор на закупку 10 тысяч килограммов мясопродуктов – мясных консерваций для питания военнослужащих.

Поставщик, зная, что технические характеристики товара не соответствуют государственным стандартам и другим требованиям в сфере оборота пищевых продуктов, передал воинской части этот товар. В дальнейшем должностные лица воинской части провели расчет с продавцом.

Мясо, которое продавал предприниматель / Фото офиса генпрокурора

Из бюджета заплатили почти 800 тысяч

Согласно экспертному заключению мясные консервы не соответствуют требованиям ГОСТ. Вследствие этого государственному бюджету нанесен ущерб в размере почти 800 тысяч гривен.

В рамках расследования указанного уголовного производства проверяется причастность группы предпринимателей к поставке другой некачественной продукции военнослужащим.

На предприятиях провели обыски

С целью сбора и фиксации доказательств совершения уголовных правонарушений, а также отбора образцов продукции, поставленной во исполнение других договоров, на основании определений суда на предприятиях проведены обыски.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.