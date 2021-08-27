Справу розслідує Солом’янська окружна прокуратура міста Києва. Підприємця підозрюють у розтраті та привласненні коштів державного бюджету в особливо великих розмірах.

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Знав, що товар "тухлий"

За даними слідства, між підприємцем та військовою частиною був укладений договір на закупівлю 10 тисяч кілограмів м’ясопродуктів – м’ясних консервацій для харчування військовослужбовців.

Постачальник, знаючи, що технічні характеристики товару не відповідають державним стандартам та іншим вимогам у сфері обігу харчових продуктів, передав військовій частині цей товар. Надалі посадові особи військової частини провели розрахунок з продавцем.

М'ясо, яке продавав підприємець / Фото Офісу генпрокурора

З бюджету заплатили майже 800 тисяч

Відповідно до експертного висновку м’ясні консерви не відповідають вимогам ДСТУ. Внаслідок цього державному бюджету завдано збитків у розмірі майже 800 тисяч гривень.

У межах розслідування вказаного кримінального провадження також перевіряється причетність групи підприємців до постачання іншої неякісної продукції військовослужбовцям.

На підприємствах провели обшуки

З метою збору та фіксації доказів вчинення кримінальних правопорушень, а також відбору зразків продукції, поставленої на виконання інших договорів, на підставі ухвал суду на підприємствах проведено обшуки.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.