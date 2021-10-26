Прокуратура поймала на горячем полицейских из Киева и военных, торговавших оружием

Киевская прокуратура разоблачила масштабную схему торговли оружием и боеприпасами. Ее организовали представители полиции, а также военные. Незаконную схему пресекли 25 октября.

Всем фигурантам резонансного дела теперь инкриминируется хранение и сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 3 – 7 лет.

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Закулисье нелегального бизнеса под прикрытием погонов

Организатором схемы являлся сотрудник технического взвода роты быстрого реагирования столичного полка патрульной службы полиции особого назначения.

Он привлек к реализации схемы своих знакомых и наладил связи с другими правоохранителями и военными, имеющими доступ к оружию.

Запасы своего "товара" злоумышленники хранили на территории гаражного кооператива в Краматорске Донецкой области.

Реализация оружия осуществлялась через Интернет и лично членами группировки.

Банду накрыли во время "контрольной закупки"

Чтобы вывести торговцев оружием на чистую воду, стражи порядка инсценировали закупку боеприпасов у них. В частности, горе-силовики продали им патроны калибра 7.62 на сумму 10 тысяч гривен, а также взяли 30 тысяч гривен и 1200 долларов предоплаты за оружие, боеприпасы и взрывчатку.

Двое дельцов попались с поличным

В конце концов, двух причастных к преступной схеме задержали сразу же – это сотрудник полиции и гражданский. У них дома и в гаражах провели обыски. Там нашли много оружия, боеприпасов, взрывчатки. Вскоре организаторам незаконной торговли оружием должны объявить о подозрении и избрать меры пресечения.

Осуждение оружейных баронов на Закарпатье

В Ужгороде к 12 годам лишения свободы приговорили троих преступников, которые нелегально продавали иностранное оружие. Кроме того, они планировали наладить продажу оптовых партий наркотиков. Группировка была разоблачена СБУ еще в 2017 году, однако приговор в отношении ее членов вступил в силу только в октябре 2021 года.