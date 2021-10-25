Прокуроры массово обыскивают подрядчиков Святошинской РГА в Киеве

Полицейские Киева пришли с очередными обысками в компании, которые предоставляли услуги Святошинской райгосадминистрации. Частные фирмы делали ремонты учебных заведений, однако на этом якобы украли 2 миллиона гривен.

По данным следствия, руководители подрядных предприятий якобы внесли в документы ложные сведения об объемах и стоимости работ. Сумму убытков установили эксперты по просьбе правоохранителей.

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25 октября полицейские проводят 18 обысков в надежде найти доказательства причастности фигурантов к преступлению.

О подозрении сообщили лишь 2 лицам

По данным следствия, в декабря 2020 года сотрудники управления образования Святошинской РГА заключили договоры с 8 частными компаниями.

Сделка, которую якобы провернули руководители фирм, нанесла бюджету Киева около 2 миллионов гривен убытков.

25 октября правоохранители пришли с обысками в офис подрядчиков и домой к руководству фирм. В общем проводят 18 обысков.

По результатам следственных действий прокуроры сообщили о подозрении только двум директорам частных предприятий. Им инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном в крупном размере, а также такое же деяние, совершенное повторно.

Вскоре подозреваемым будут выбирать меры предосторожности. Объявлять ли подозрения руководителям других предприятий, неизвестно.

Кроме того, правоохранители хотят установить личности других людей, вероятно причастных к преступлению.