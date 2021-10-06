Прокуроры и полицейские обыскивают Голосеевское управление образования в Киеве

6 октября 2021 , 15:45
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Источник:

прокуратура Киева

Столичные правоохранители продолжают ряд ежедневных обысков в департаментах и коммунальных предприятиях, которые подчиняются КГГА. 6 октября полицейские пришли для проведения следственных действий в Голосеевскую РГА.

Как отметили в прокуратуре Киева, обыски проводят в офисе районного управления образования. Чиновникам инкриминируют присвоение бюджетных средств в особо крупном размере.

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Кто конкретно является фигурантом соответствующего уголовного производства, правоохранители не сообщили.

2 миллиона гривен убытков

  • Согласно материалам дела, чиновники управления образования в 2021 году якобы перечислили деньги на счета частных образовательных учреждений.
  • Эти средства направили на компенсацию за предоставление услуг базового дошкольного образования, которые, по словам полицейских, на самом деле не были предоставлены.
  • В полиции оценили ущерб от вероятной сделки на сумму более 2 миллионов гривен.

Во время обысков следователи собрали и изъяли документы о порядке перечисления средств. Кроме того, правоохранители забрали с собой бумаги с описью финансово-хозяйственных взаимоотношений управления с частными учреждениями образования.

Изъятое передадут экспертам для дальнейших исследований.

Если вину фигурантов производства докажут в суде, им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

 

 

Автор: Олексій Чибісов