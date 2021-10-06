Прокуроры и полицейские обыскивают Голосеевское управление образования в Киеве

Столичные правоохранители продолжают ряд ежедневных обысков в департаментах и коммунальных предприятиях, которые подчиняются КГГА. 6 октября полицейские пришли для проведения следственных действий в Голосеевскую РГА.

Как отметили в прокуратуре Киева, обыски проводят в офисе районного управления образования. Чиновникам инкриминируют присвоение бюджетных средств в особо крупном размере.

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Кто конкретно является фигурантом соответствующего уголовного производства, правоохранители не сообщили.

2 миллиона гривен убытков

Согласно материалам дела, чиновники управления образования в 2021 году якобы перечислили деньги на счета частных образовательных учреждений.

Эти средства направили на компенсацию за предоставление услуг базового дошкольного образования, которые, по словам полицейских, на самом деле не были предоставлены.

В полиции оценили ущерб от вероятной сделки на сумму более 2 миллионов гривен.

Во время обысков следователи собрали и изъяли документы о порядке перечисления средств. Кроме того, правоохранители забрали с собой бумаги с описью финансово-хозяйственных взаимоотношений управления с частными учреждениями образования.

Изъятое передадут экспертам для дальнейших исследований.

Если вину фигурантов производства докажут в суде, им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.