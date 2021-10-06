Прокуроры и полицейские обыскивают Голосеевское управление образования в Киеве
Источник:прокуратура Киева
Столичные правоохранители продолжают ряд ежедневных обысков в департаментах и коммунальных предприятиях, которые подчиняются КГГА. 6 октября полицейские пришли для проведения следственных действий в Голосеевскую РГА.
Как отметили в прокуратуре Киева, обыски проводят в офисе районного управления образования. Чиновникам инкриминируют присвоение бюджетных средств в особо крупном размере.
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Кто конкретно является фигурантом соответствующего уголовного производства, правоохранители не сообщили.
2 миллиона гривен убытков
- Согласно материалам дела, чиновники управления образования в 2021 году якобы перечислили деньги на счета частных образовательных учреждений.
- Эти средства направили на компенсацию за предоставление услуг базового дошкольного образования, которые, по словам полицейских, на самом деле не были предоставлены.
- В полиции оценили ущерб от вероятной сделки на сумму более 2 миллионов гривен.
Во время обысков следователи собрали и изъяли документы о порядке перечисления средств. Кроме того, правоохранители забрали с собой бумаги с описью финансово-хозяйственных взаимоотношений управления с частными учреждениями образования.
Изъятое передадут экспертам для дальнейших исследований.
Если вину фигурантов производства докажут в суде, им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.