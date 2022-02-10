Противоаварийные работы почти закончены: Ткаченко показал ход работ в Гостином дворе

Противоаварийные работы в историческом здании Гостиного двора в Киеве выходят на финишную прямую. Вскоре подрядчики перейдут к непосредственной реставрации памятника.

По словам министра культуры и информационной политики, реставрация объекта должна стартовать весной, однако до этого подрядчики должны справиться с несколькими пунктами, которые предусмотрены в плане противоаварийных работ. В частности, специалисты должны обустроить гидроизоляцию конструкций временной кровли.

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Кроме того, в Гостином дворе собираются подключить системы водоснабжения и очистить стены и конструкции от грязи.

Какие противоаварийные работы сделали на территории Гостиного двора

Ход противоаварийных работ в Гостином дворе / Фото с телеграмму Александра Ткаченко

По словам Ткаченко, с 31 декабря 2021 года до 10 февраля рабочие успели:

завершить установку забора и монтажа галерей для пешеходов;

начать монтаж каркаса временной кровли парапетов;

провести антикоррозийную защитную обработку металлических конструкций;

начать уборку и вывоз мусора;

установить ограждения и перила по всей территории здания;

начать монтаж системы освещения и видеонаблюдения.

Рабочие закрепили конструкции Гостиного двора / Фото из телеграмму Александра Ткаченко

Скандальная история длиной 10 лет

Проблемы с сохранением исторического торгового комплекса на Подоле начались во времена Януковича. В 2012 году Киевсовет передал землю под зданием в аренду на 5 лет. Компания "Укрреставрация" должна была реконструировать здания под торгово-офисный центр, но через 3 года здание законсервировали. Несмотря на решение суда и позицию Кабмина, в министерстве культуры долгие годы не включали здание в список памятников архитектуры. Сделали это только 19 мая 2021, когда здание почти "отвоевала" КГГА. После этого власти столицы боролись с Минкультом относительно того, кто именно будет заниматься реставрацией Гостиного двора. В этом противостоянии победил Александр Ткаченко.