Ради выкупа: в Киеве двое полицейских похитили мужчину

Двум полицейским Киева и их сообщнику сообщили о подозрении в совершении тяжкого преступления. Они якобы похитили мужчину и заставили заплатить 10 тысяч долларов.

Правоохранителям инкриминируют незаконное лишение свободы, получение неправомерной выгоды, а также вымогательство группой лиц с использованием служебного положения. Если вину полицейских признает суд, им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

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Такое же обвинение касается соратника полицейских.

Похитили мужчину, которого разыскивают за мошенничество

Все началось с того, что гражданский мужчина узнал, что его друг находится в розыске. Он обратился к полицейским и договорился с ними об имитации задержания.

В апреле 2021 года правоохранители силой заставили злоумышленника сесть в их машину, а затем предложили заплатить им 10 тысяч долларов. За это они якобы должны были не сообщать о местонахождении "задержанного" следователям, ведущим дело мужчины.

Пострадавший согласился с условиями полицейских, поэтому последующие часы после задержания они сопровождали его для сбора денег.

Правоохранители получили почти 95 тысяч гривен и отпустили потерпевшего.

25 августа в квартирах полицейских и в их кабинетах провели обыски. Злоумышленников задержали. Вскоре им будут выбирать меры предосторожности.

Кроме того, в прокуратуре подчеркнули, что один из копов является фигурантом еще одного производства, которое уже рассматривают в Голосеевском районном суде Киева. Впрочем, этот факт никоим образом не мешал обвиняемому выполнять свои обязанности в МВД.