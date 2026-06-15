Среди пострадавших – беременная, – Кличко рассказал о последствиях обстрела Киева

Российские войска нанесли массированный удар по столице в ночь на 15 июня. Число пострадавших продолжает расти.

Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко.

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По словам мэра, в настоящее время россияне совершили одну из самых массированных атак на столицу.

В то же время Кличко отметил работу сил противовоздушной обороны, подчеркнув, что благодаря их эффективности удалось избежать гораздо более масштабных разрушений.

На данный момент число погибших в столице возросло до 5 – скончалась женщина, находившаяся в больнице. Еще более 30 человек получили ранения, среди них двое детей и беременная женщина.

Россияне нанесли сокрушительный и циничный удар по Киево-Печерской лавре – Успенскому собору, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в список объектов, находящихся под усиленной защитой в соответствии со Вторым протоколом к Гаагской конвенции 1954 года.

Это не случайность, это символизм рашизма, как его называют в народе, других слов подобрать невозможно,

– подчеркнул Кличко.

Как сообщил мэр, объект получил значительные повреждения, однако он убежден, что его смогут восстановить.

Попадания и последствия атаки, говорит мэр, фиксируются почти в каждом районе Киева. В некоторых местах возникли пожары, также зафиксировано падение обломков сбитых целей.

Вместе с тем Кличко сообщил, что на местах попаданий в столице развернуты штабы помощи пострадавшим. Сейчас фиксируются повреждения, а в дальнейшем городские власти планируют восстановление жилых домов и других объектов.

Где еще фиксируют последствия атаки?

Вражеские войска нанесли повторный циничный удар по объекту в Харькове. В результате попадания погибли 5 спасателей ГСЧС, которые приехали для ликвидации пожара на объекте. Еще девять человек получили ранения.

Ночью 15 июня под ударом оказался и Днепр. В результате удара БПЛА в городе разрушено предприятие и одно из зданий колледжа. Взрывной волной выбило окна в школе и учреждении культуры.