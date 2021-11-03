Разменял свободу на деньги: в Киеве осудят полицейского за разрешение кафе работать в карантин
В Киеве за получение взятки перед судом предстанет заместитель начальника районного управления полиции. Еще весной он за денежное вознаграждение согласился не привлекать к ответственности владельцев кафе, которые работали в карантин.
Обвинительный акт в отношении правоохранителя уже направили в суд. Выяснилось, что такие случаи коррупции были нередкими. Так как 38-летний полицейский регулярно брал деньги с предпринимателей, а сам в обмен закрывал глаза на их правонарушения во время локдауна.
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Оценил свободу в 25 тысяч
- Горе-полицейского поймали с поличным еще 26 апреля.
- Он как раз получал 13 тысяч гривен – это была только часть 25-тысячной взятки.
- Действия злоумышленника квалифицировали по части 3 статьи 368, части 5 статьи 27 и части 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины.
- За это предусмотрено наказание в виде заключения на 5 – 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, а также конфискация имущества.
Полицейский, который брал взятки за разрешение кафе работать в локдаун, предстанет перед судом / Фото Киевской городской прокуратуры
Ресторатор-саботажник тоже не останется безнаказанным
Кроме полицейского, которого обвиняют во взяточничестве, за свои действия должен ответить и владелец кафе, который согласился на взятку. Сейчас в отношении него продолжается досудебное расследование.
Мужчину подозревают в предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды служебному лицу, которое занимает ответственное положение, а также в нарушении санитарных правил и норм, направленных на предотвращение инфекционных болезней.