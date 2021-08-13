В ресторане киевской гостиницы мужчина устроил стрельбу: видео

Конфликт между двумя мужчинами произошел в ресторане Shef на территории Favor Park Hotel в Киеве. Один из посетителей достал пистолет и попал оппоненту в голову.

На месте происшествия работали медики скорой и полицейские. Впрочем, если оружие злоумышленника было зарегистрировано, его, скорее всего, никак не накажут.

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Пострадавший, как оказалось, получил не очень серьезные травмы.

От написания заявления отказывался

Конфликт между мужчинами произошел ночью 13 августа в ресторане SHEF на территории Favor Park Hotel.

По предварительным данным, один из участников инцидента почти в упор выстрелил оппоненту в голову. Оружие было травматическим, а пуля прошла по касательной. Однако по закону применять травмат с близкого расстояния нельзя. Как и целить в голову.

Врачи, прибывшие на место происшествия, пытались оказать пострадавшему помощь. Однако тот от нее отказался.

Не хотел мужчина и писать заявление на своего оппонента.

Получили ли следователи заявление о совершении преступления, неизвестно. В случае, если нет, открыть уголовное дело за незаконное использование оружия и нанесение телесных повреждений правоохранители, скорее всего, не смогут.

В полиции инцидент пока никак не прокомментировали.

Смотрите видео с места стрельбы в ресторане SHEF в Киеве:

Право на владение травматическим оружием в Украине имеют правоохранители, судьи, журналисты и народные депутаты. Однако купить себе фейковое журналистское удостоверение и получить "легальный" пистолет может фактически любой.