В результате массового обстрела Киева снаряд россиян попал в захоронение радиоактивных веществ

Россия бомбит Киев всеми доступными видами зенитного и ракетного вооружения. Оккупанты попали снарядом в захоронение радиоактивных веществ.

Враги бомбардировали столичный филиал "Объединение Радон". Сейчас невозможно оценить масштаб разрушений.

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Вражеский снаряд попал в захоронение радиоактивных отходов

Примерно в 01:20 в результате массовой бомбардировки Киева всеми доступными России видами зенитного и ракетного вооружения снаряды попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон". Об этом по телефону сообщили работники предприятия. В то время они находились в укрытии, прячась от вражеских обстрелов, которые до сих пор продолжаются.

Автоматизированная система радиационного мониторинга вышла из строя. Но камеры наблюдений зафиксировали падение снарядов,

– говорится в сообщении.

После завершения вражеских обстрелов специалисты с помощью переносных приборов проведут оценку радиационной ситуации. Предварительно в Госатомрегулировании отметили, что за пределами санитарно-защитной зоны угрозы для людей нет.

В пресс-службе ГСЧС отметили, что снаряд оккупантов попал в забор. К счастью, здание предприятия и вместилища осталось целым.

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