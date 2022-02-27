Вороги бомбардували столичну філію "Об'єднання Радон". Наразі неможливо оцінити масштаб руйнувань.

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Ворожий снаряд потрапив у захоронення радіоактивних відходів

Приблизно о 01:20 внаслідок масового бомбардування Києва всіма доступними Росії видами зенітного та ракетного озброєння снаряди влучили у пункт захоронення радіоактивних відходів київської філії "Об'єднання Радон". Про це телефоном повідомили працівники підприємства. У той час вони перебували в укритті, ховаючись від ворожих обстрілів, які й досі тривають.

Автоматизована система радіаційного моніторингу вийшла з ладу. Але камери спостережень зафіксували падіння снарядів,

– мовиться у повідомленні.

Після завершення ворожих обстрілів фахівці за допомогою переносних приладів проведуть оцінку радіаційної ситуації. Попередньо у Держатомрегулювання зазначили, що за межами санітарно-захисної зони загрози людей немає.

У пресслужбі ДСНС зазначили, що снаряд окупантів потрапив у паркан. На щастя, будівля підприємства та вмістища залишилися цілими.

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