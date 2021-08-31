Родители шокированы: в элитной киевской школе внезапно ликвидировали 10 класс

Родители и ученики, которые перешли в 10 класс киевской школы №165 на улице Жилянской неожиданно узнали, что им предлагают искать новое учебное заведение. В школе говорят, что для начала образовательного процесса не набралось достаточного количества учеников.

Родители детей говорят, что узнали о необходимости поиска новой школы накануне 1 сентября. До этого 15 из 25 учеников, окончивших 9 класс, были переведены в 10 и уходили на каникулы со спокойной душой.

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Однако перед началом нового учебного года в заведении с углубленным изучением английского стало известно, что никакой подготовки к открытию 10 класса не ведется.

Даже расписание не составляют

О том, что детям надо искать новую школу, родители узнали в конце августа.

В школе взрослым объяснили, что 10 класса не будет, поскольку для этого не набралось 20 учеников. Поэтому никакой подготовки к обучению в администрации заведения не проводят.

Родители говорят, что о переходе детей в 10 класс существует соответствующий приказ, который подписали еще в мае – июне этого года.

Решение руководства школы, как комментируют родители, противоречит закону "О полном общем среднем образовании". Документ подчиняет наполняемость классов и в нем указано, что для учебного процесса в одном классе должно быть не менее 5 учащихся.

Максимальное количество учеников в начальной школе не должно превышать 24 человека, а в старшей – 30.