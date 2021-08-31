Батьки дітей кажуть, що дізналися про необхідність пошуку нової школи напередодні 1 вересня. До цього 15 з 25 учнів, які закінчили 9 клас, були переведені до 10 та йшли на канікули зі спокійною душею.

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Однак перед початком нового навчального року в закладі з поглибленим вивченням англійської стало відомо, що жодної підготовки до відкриття 10 класу не ведеться.

Навіть розклад не складають

Про те, що дітям треба шукати нову школу, батьки дізналися наприкінці серпня.

У школі дорослим пояснили, що 10 класу не буде, оскільки для цього не набралося 20 учнів. Тому жодної підготовки до навчання в адміністрації закладу не проводять.

Батьки кажуть, що про перехід дітей до 10 класу існує відповідний наказ, який підписали ще у травні – червні цього року.

Рішення керівництва школи, як коментують батьки, суперечить закону "Про повну загальну середню освіту". Документ підпорядковує наповнюваність класів та в ньому вказано, що для навчального процесу в одному класі має бути не менше 5 учнів.

Максимальна кількість учнів у початковій школі не має перевищувати 24 особи, а у старшій – 30.