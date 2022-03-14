Россия распространяет фейк, что убитый журналист Рено якобы был разведчиком: в ОП отреагировали

Российские оккупанты 13 марта на Киевщине расстреляли американского журналиста Брента Рено. Теперь российская пропаганда цинично врет, что Рено вроде бы мог быть разведчиком США.

Российская пропаганда даже заявляет, что Рено, как сотрудник американской разведки, якобы участвовал в операциях в Ираке и Афганистане. Фейк опроверг советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко, сообщает 24 канал.

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Лещенко подчеркнул, что Россия ставит под сомнение статус Рено как американского журналиста, чтобы уменьшить факт трагедии.

Брент Рено является известным режиссером и автором многих фильмов о военных действиях в разных уголках планеты. Уничтожив американского журналиста, российская пропаганда пытается умалять факт происшествия,

– заявил Лещенко.

В то же время российские пропагандисты сами запутались в своей лжи. Лещенко отметил, что Россия начинает обвинять в убийстве Рено уже и Украину. Конечно, это ложь.

Брифинг Лещенко за 14 марта: смотрите видео