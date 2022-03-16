Россияне снова обстреляли жилой район Киева: обвалился дом

Российские террористы 16 марта снова обстреляли Киев. Под удар попал Шевченковский район.

Снаряд выпустили около 6 часов утра. Его осколки попали в 12-этажный жилой дом.

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На 12-м и техническом этаже произошел обвал. Также частично поврежден соседний 9-этажный дом.

После этого вспыхнул пожар. На кадрах с места происшествия видно, что на многоэтажке выбиты окна, разрушены балконы. В городе был заметен густой столб дыма.

35 местных жителей эвакуировали работники ГСЧС. Сейчас известно о 2 пострадавших. На месте происшествия работают 35 спасателей и 8 единиц техники.

Осколки из вражеского снаряда попали в 12-этажное здание в Киеве / Фото ГСЧС

Напомним, российские захватчики утром 15 марта нанесли ракетный удар по многоэтажкам в Святошинском и Подольском районах. Из-за этого погибли 3 человека, а 5 – травмировались.

После этого в Киеве ввели комендантский час с 20:00 до 7:00.

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