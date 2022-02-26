Российский десант в небе над Софиевской Борщаговкой – фейк

В сети опубликовали фотографию, где происходит высадка десанта в небе над Софиевской Борщаговкой. Информация не получила подтверждения.

После публикации этой фотографии, возникли подозрения относительно самого десанта.

Важно В Харькове российские военные разрушили жилой дом

"Десант в Киеве нуждается в подтверждении. Пока это лишь одно фото. И то плохо видно, что там – дым от ПВО или собственно десант", – написал по этому поводу Сергей Стерненко.

Впоследствии советник МВД Антон Геращенко подтвердил, что эта информация – фейк.