Российский десант в небе над Софиевской Борщаговкой – фейк
26 февраля 2022 , 23:55Читати новину українською
Источник:Антон Геращенко
В сети опубликовали фотографию, где происходит высадка десанта в небе над Софиевской Борщаговкой. Информация не получила подтверждения.
После публикации этой фотографии, возникли подозрения относительно самого десанта.
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"Десант в Киеве нуждается в подтверждении. Пока это лишь одно фото. И то плохо видно, что там – дым от ПВО или собственно десант", – написал по этому поводу Сергей Стерненко.
Впоследствии советник МВД Антон Геращенко подтвердил, что эта информация – фейк.