Российские оккупанты в ночь на 15 июня нанесли массированный удар по Украине с помощью дронов и ракет. Враг цинично обрушился на Киево-Печерскую лавру. Во время тушения пожара рядом с обломками появилась радуга.

Об этом сообщили в ТСН.

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Что известно о радуге над лаврой?

В результате российской атаки вспыхнул пожар в Киево-Печерской лавре. Враг нанес удар дроном типа "Шахед". Все соответствующие службы оперативно прибыли на место попадания и начали ликвидировать возгорание.

Во время тушения пожара рядом с поврежденным крестом, разбитой купольной крышкой и другими обломками появилась радуга. Рядом с ней спасатели продолжали ликвидировать последствия российской атаки.

Таких разрушений я еще не видела. Просто посреди дороги валяется маковка от церкви, а сверху до сих пор тушат пожар,

– отметила корреспондент с места событий.

Во время тушения пожара в Киево-Печерской лавре появилась радуга: смотрите видео

Каковы последствия атаки России на Киев?

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о последствиях вражеской атаки. По состоянию на 10:40 число погибших в столице возросло до 5 – скончалась женщина, которая находилась в больнице. Еще более 30 человек получили ранения, среди них двое детей и беременная женщина.

Россияне нанесли сокрушительный и циничный удар по Киево-Печерской лавре – Успенскому собору, который является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО и входит в список объектов, находящихся под усиленной защитой в соответствии со Вторым протоколом к Гаагской конвенции 1954 года.

Попадания и последствия атаки, говорит мэр, фиксируются почти в каждом районе Киева. В некоторых местах возникли пожары, также зафиксировано падение обломков сбитых целей. Вместе с тем Кличко сообщил, что на местах попаданий в столице развернуты штабы помощи пострадавшим.