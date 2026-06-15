Про це повідомили в ТСН.

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Що відомо про веселку над лаврою?

Внаслідок російської атаки спалахнула пожежа в Києво-Печерській лаврі. Ворог завдав удару дроном типу "Шахед". Усі відповідні служби оперативно прибули на місце влучання та почали ліквідовувати займання.

Під час гасіння пожежі поруч із пошкодженим хрестом, розбитою маківкою та іншими уламками з’явилася веселка. Поруч із нею рятувальники продовжували ліквідовувати наслідки російської атаки.

Таких руйнувань я ще не бачила. Просто посеред дороги валяється маківка від церкви, а зверху досі гасять пожежу,

– зазначила кореспондентка з місця події.

Під час гасіння пожежі в Києво-Печерській лаврі з'явилась веселка: дивіться відео

Які наслідки після атаки Росії по Києву?

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів про наслідки після ворожої атаки. Станом на 10:40 кількість загиблих у столиці зросла до 5 – померла жінка, яка перебувала у лікарні. Ще понад 30 осіб зазнало поранень, серед них двоє дітей та вагітна жінка.

Росіяни завдали нищівного та цинічного удару по Києво-Печерській лаврі – Успенському собору, що є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та входить до списку під посиленим захистом за Другим протоколом до Гаазької конвенції 1954 року.

Влучання та наслідки атаки, каже мер, фіксують майже в кожному районі Києва. У деяких локаціях виникли пожежі, також зафіксовано падіння уламків збитих цілей. Разом із тим Кличко повідомив, що на місцях влучань у столиці розгорнуто штаби допомоги постраждалим.