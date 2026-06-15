Про це в етері телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, передає 24 Канал.

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В ніч на 15 червня окупаційна армія випустила на Україну 681 ціль, зокрема:

6 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон";

34 балістичні ракети Іскандер-М/С-400;

30 крилатих ракет Х-101/Іскандер-К;

611 ударних БпЛА різних типів.

Ігнат зауважив, що цей обстріл був схожим до того, який відбувся 2 червня.

Головна різниця, додає речник, полягає в тому, що замість крилатих ракет "Калібр" цього разу Росія використала "Іскандер-К". Тип озброєння змінився, однак загальний характер удару залишився подібним.

Водночас Ігнат попередив, що атака по Україні триває й досі. Запуски йдуть невеликими групами по 2 – 3 одиниці на різних напрямках.

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Скільки цілей збила українська ППО?

Ігнат поділився результатами збиття російських цілей. За його словами, зенітники та пілоти тактичної авіації, зокрема льотчики на F-16 збили 100% крилатих ракет Х-101 та "Іскандер-К".

Щодо балістичних ракет – українська ППО зуміла знешкодити 15 з 34. З шести "Цирконів" було ліквідовано 5. Речник зауважив, що це один з найкращих результатів саме по цьому типу.

Також сили ППО збили чи перехопили 582 БпЛА із 611.

Власне по збитих цілях, на жаль, проблема для нас досі залишається. Це балістика,

– сказав Ігнат.

Він нагадав, що збивати балістичні ракети здатна лише система Patriot. Саме тому частина таких ракет все ж досягла цілей.

Де зафіксували влучання?

Загалом нині фіксують влучання 20 ракет та 27 ударних безпілотників у декількох областях України.

Зокрема найбільших пошкоджень зазнала столиця. Там ворожі цілі атакувати об'єкти культурної спадщини. "Шахед" влучив у Києво-Печерську лавру. В Успенському соборі спалахнула пожежа – фіксуються значні руйнування.

Під ударом також опинився "Мистецький арсенал". Спалахнула пожежа на площі 1000 квадратних метрів. На щастя, постраждалих серед людей немає. Музейна колекція теж уціліла.

Ворог поцілив в одну з найстаріших кіностудій України – імені Довженка. Внаслідок влучання пошкоджено костюмний цех. Знищено найбільшу й найстарішу костюмну колекцію України. Зазначимо, що у студії було близько 100 тисяч костюмів і 3 мільйони одиниць різноманітного одягу.