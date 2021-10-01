На Русановских садах в Киеве заживо сгорел мужчина: жуткие фото

1 октября 2021 , 08:42
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Источник:

"Киев оперативный"

Смертельный пожар произошел в Днепровском районе Киева вечером 30 сентября. Началось возгорание частного дома с неполадок с электричеством.

В результате инцидента пожилые владельцы дома успели спастись от огня. Их 43-летний сын, к сожалению, погиб. Спасти его не было никаких шансов.

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На месте происшествия работали спасатели, медики и полицейские.

Дом загорелся, как только включили свет


Пожар произошел в доме на Русановской набережной / Фото "Киев оперативный"

  • Возгорание в частном доме на Русановке произошло около 21:00.
  • В доме пенсионеров выбило свет. Когда пожилой хозяин включил поставку электроэнергии в щитовой, внутри помещения произошел пожар.
  • Мужчина успел вовремя выбежать из дома. Его жена оказалась в огненной ловушке, но ее спасли соседи.
  • Потерпевшая обгорела. Ее передали врачам скорой.


Огонь практически уничтожил помещение / Фото "Киев оперативный"

Спасатели потушили огонь в доме, но он обгорел полностью. На пожарище нашли тело 43-летнего сына собственников жилья. Он погиб в огне.

Из-за чего именно произошел пожар, выясняют специалисты. Как квалифицировали инцидент полицейские, пока неизвестно.

Автор: Олексій Чибісов