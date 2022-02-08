Рыбак на Киевщине угостил лису рыбой – интересные фото

В Буче, что возле Киева, рыбак был возле проруби, когда к нему подошло животное. Он решил угостить лису рыбой.

В сети фотографии 5 февраля опубликовал Бучанский городской совет. На них видно, как хищница лакомится окунями.

К теме Устроила рыбалку: в киевском парке увидели необычную птицу – интересное видео



Лиса и рыбак / Фото Дмитрия Олейника



Хищница не отказалась от окуня / Фото Дмитрия Олейника



Животное наблюдало за мужчиной / Фото Дмитрия Олейника



Хищница не проявляла агрессии / Фото Дмитрия Олейника



Лиса составила рыбаку компанию / Фото Дмитрия Олейника

Еще один случай с лисой в Киеве

В столичном парке "Отрадный" люди часто видят лису. Она не боится людей и даже пытается играть с собаками. В сети 10 января появилось видео, как животное ныряет в снег и пытается подбросить его мордочкой.

Очевидцы отметили, что хищница ухожена. Они предполагают – животное домашнее и может быть на самовыгуле.

Текст публикации Бучанского городского совета:

Вкусная рыбалка, если окуни клюют.