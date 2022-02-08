Рыбак на Киевщине угостил лису рыбой – интересные фото
В Буче, что возле Киева, рыбак был возле проруби, когда к нему подошло животное. Он решил угостить лису рыбой.
В сети фотографии 5 февраля опубликовал Бучанский городской совет. На них видно, как хищница лакомится окунями.
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Лиса и рыбак / Фото Дмитрия Олейника
Хищница не отказалась от окуня / Фото Дмитрия Олейника
Животное наблюдало за мужчиной / Фото Дмитрия Олейника
Хищница не проявляла агрессии / Фото Дмитрия Олейника
Лиса составила рыбаку компанию / Фото Дмитрия Олейника
Еще один случай с лисой в Киеве
В столичном парке "Отрадный" люди часто видят лису. Она не боится людей и даже пытается играть с собаками. В сети 10 января появилось видео, как животное ныряет в снег и пытается подбросить его мордочкой.
Очевидцы отметили, что хищница ухожена. Они предполагают – животное домашнее и может быть на самовыгуле.
Текст публикации Бучанского городского совета:
Вкусная рыбалка, если окуни клюют.