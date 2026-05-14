Самая массированная атака на столицу: в Киеве объявили день траура

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Что известно о Дне траура в Киеве?

В Киеве 15 мая объявили Днем траура по погибшим в результате масштабной атаки России на столицу.

В память о жертвах трагедии на всех коммунальных зданиях города приспустят флаги. Также городские власти рекомендовали сделать это на государственных и частных учреждениях.

На время траура в столице отменяются все развлекательные мероприятия.

Тем временем в Дарницком районе продолжают разбирать завалы разрушенного дома. По состоянию на сейчас подтверждена гибель 7 человек.

