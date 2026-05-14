Киев Новости Киева
14 мая, 16:25
Обновлено - 16:41, 14 мая

Самая массированная атака на столицу: в Киеве объявили день траура

Сергей Попович
Основні тези
  • В Киеве 15 мая объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки на столицу, приспустят флаги на всех коммунальных зданиях.
  • В Дарницком районе продолжают разбирать завалы разрушенного дома, подтверждена гибель 7 человек.

В Киеве 15 мая объявили Днем траура. Таким образом почтят память жертв массированной атаки.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Что известно о Дне траура в Киеве?

В Киеве 15 мая объявили Днем траура по погибшим в результате масштабной атаки России на столицу.

В память о жертвах трагедии на всех коммунальных зданиях города приспустят флаги. Также городские власти рекомендовали сделать это на государственных и частных учреждениях.

На время траура в столице отменяются все развлекательные мероприятия.

Тем временем в Дарницком районе продолжают разбирать завалы разрушенного дома. По состоянию на сейчас подтверждена гибель 7 человек.

Что известно о последствиях обстрела Киева?

  • В результате атаки на Киев разрушен 9-этажный дом в Дарницком районе, есть погибшие и раненые.

  • Тем временем в Днепровском районе во время обстрела произошло попадание в частный жилой дом, пострадали гаражи и автомобили.

  • В Соломенском районе осколки упали на территорию нежилой застройки, после атаки туда направлялись экстренные службы.

  • Известно также, что на левом берегу столицы, который ночью был под основным ударом, вследствие атаки врага возникли перебои с водоснабжением.

