Самому молодому было 26: в Киеве за сутки от COVID-19 умерли 73 человека
Источник:24 канал
Ситуация с распространением COVID-19 в Киеве постоянно и быстро ухудшается. Если она не изменится, власти города могут пойти на более строгие ограничения и ввести жесткий локдаун.
Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время срочного брифинга 10 ноября. По его словам, за прошедшие сутки в столице зафиксировали 1 740 новых случаев заболевания COVID-19.
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За 9 ноября от инфекции умерло рекордное количество людей. В статистику умерших внесли 73 человека.
Умирают даже молодые
- Глава Киева отметил, что количество смертельных исходов в результате COVID-19 растет в течение 2 недель.
- За минувшие сутки в столице умерли 35 мужчин от 26 лет, а также 38 женщин от 34 лет.
- В больницы города поступило 513 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на инфицирование коронавирусной болезнью.
- Увеличилось количество больных детей – 109 случаев за сутки
Кроме того, по словам мэра, больницы продолжают загружаться тяжелобольным. За сутки скорые привезли 513 пациентов. В целом же средняя заполненность кроватей в Киеве – 73%. Однако в некоторых медицинских учреждениях мест вообще нет. Почти все госпитализированные нуждаются в кислородной поддержке.
Ученики не вернутся за парты
Поскольку ситуация ухудшается с каждым днем, представители местных властей решили перевести детей 1–4 классов на дистанционное обучение. На следующей неделе, когда в учебных заведениях закончатся каникулы, малыши за парты не вернутся.
Мы не можем рисковать жизнью взрослых и детей. Прошу родителей, настаивающих на открытии школ, ответственно и с пониманием относиться к мерам, которые вводят местные власти,
– подчеркнул Кличко.
Могут ввести жесткий локдаун
Кличко также подчеркнул, что сейчас ситуация с распространением COVID-19 постоянно ухудшается. В ритуальной службе можно наблюдать постоянные очереди за справками о смерти, в крематории – очереди на сжигание тел. Очереди образовываются и в больницах города – на госпитализацию.
Людей, которые не верят в коронавирусную болезнь, мэр призвал поговорить с родственниками больных и умерших.
Также руководитель КГГА отметил, что власти не закрыли возможность пользования транспортом для вакцинированных и справочников. Однако, если количество больных не будет уменьшаться, система здравоохранения не выдержит. В таком случае власти придется объявлять полный локдаун.
Смотрите видео брифинга Виталия Кличко по ситуации с COVID-19 в Киеве: