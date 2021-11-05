СБУ обыскала подрядные компании, причастные к строительству Подольского моста

Следователи Службы безопасности и представители прокуратуры Киева провели следственные действия в так называемом теневом офисе подрядных компаний. По данным правоохранители, речь идет о покушении на хищение 3 миллиардов гривен во время строительства Подольского моста.

Следователи утверждают, что деньги якобы собирались украсть за счет передачи работы по проектированию и изысканию объекта, но сами работы при этом передали на субподряд. Правоохранители якобы выяснили, что таким образом фигуранты дела собирались похитить 3 миллиарда гривен.

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Сделку проводили благодаря договору между коммунальным предприятием Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений и "Укрбудом".

Подделали проектную документацию

Работники СБУ якобы установили, что представители "Укрбуда" привлекли к выполнению работ ООО "Международный проектный институт".

Впрочем, неизвестные следствию лица якобы подделали проектную документацию от имени ООО, и подали ее на экспертизу в государственное предприятие "Укргосстройэкспертиза".

Как именно на этой сделке собирались похитить 3 миллиарда, в СБУ и прокуратуре не сообщают. Однако говорят, что провели обыски в теневом офисе компаний, которыми владеет бенефициар генподрядчика строительства. Во время следственных действий изъяли документы, которые отражают противоправную деятельность фирм, а также 37 печатей компаний с признаками фиктивности.

Для того, чтобы сделать невозможным вероятное похищение бюджетных средств, правоохранители провели обыски в "Укргосстройэкспертизе" и изъяли там поддельную проектную документацию.

Квалифицировали преступление как покушение на похищение государственных средств в особо крупных размерах. Если следователи установят злоумышленников и докажут их вину, им грозит от 3 до 5 лет ограничения свободы или от 3 до 8 лет тюрьмы.