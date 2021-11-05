Слідчі стверджують, що гроші нібито збиралися вкрасти за рахунок передачі роботи з проєктування та вишукування об'єкту, але самі роботи при цьому передали на субпідряд. Правоохоронці нібито з'ясували, що в такий спосіб фігуранти справи збиралися викрасти 3 мільярди гривень.
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Оборудку проводили завдяки договору між комунальним підприємством Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд та "Укрбудом".
Підробили проєктну документацію
- Працівники СБУ буцімто встановили, що представники "Укрбуду" залучили до виконення робіт ТОВ "Міжнародний проєктний інститут".
- Втім, невідомі слідству особи нібито підробили проєктну документацію від імені ТОВ, та подали її на експертизу до державного підприємства Укрдержбудекспертиза.
Як саме на цій оборудці збиралися викрасти 3 мільярди, у СБУ та прокуратурі не повідомляють. Однак кажуть, що провели обшуки у тіньовому офісі компаній, якими володіє бенефіціар генпідрядника будівництва. Під час слідчих дій вилучили документи, які відображають протиправну діяльність фірм, а також 37 печаток компаній з ознаками фіктивності.
Для того, щоб унеможливити ймовірне викрадення бюджетних коштів правоохоронці проводили обшуки в "Укрдержбудекспертизі" та вилучили там підроблену проєктну документацію.
Кваліфікували злочин як замах на викрадення державних коштів в особливо великих розмірах. Якщо слідчі встановлять зловмисників та доведуть їх провину, їм загрожує від 3 до 5 років обмеження волі або від 3 до 8 років тюрми.