Слідчі стверджують, що гроші нібито збиралися вкрасти за рахунок передачі роботи з проєктування та вишукування об'єкту, але самі роботи при цьому передали на субпідряд. Правоохоронці нібито з'ясували, що в такий спосіб фігуранти справи збиралися викрасти 3 мільярди гривень.

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Оборудку проводили завдяки договору між комунальним підприємством Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд та "Укрбудом".

Підробили проєктну документацію

Працівники СБУ буцімто встановили, що представники "Укрбуду" залучили до виконення робіт ТОВ "Міжнародний проєктний інститут".

Втім, невідомі слідству особи нібито підробили проєктну документацію від імені ТОВ, та подали її на експертизу до державного підприємства Укрдержбудекспертиза.

Як саме на цій оборудці збиралися викрасти 3 мільярди, у СБУ та прокуратурі не повідомляють. Однак кажуть, що провели обшуки у тіньовому офісі компаній, якими володіє бенефіціар генпідрядника будівництва. Під час слідчих дій вилучили документи, які відображають протиправну діяльність фірм, а також 37 печаток компаній з ознаками фіктивності.

Для того, щоб унеможливити ймовірне викрадення бюджетних коштів правоохоронці проводили обшуки в "Укрдержбудекспертизі" та вилучили там підроблену проєктну документацію.

Кваліфікували злочин як замах на викрадення державних коштів в особливо великих розмірах. Якщо слідчі встановлять зловмисників та доведуть їх провину, їм загрожує від 3 до 5 років обмеження волі або від 3 до 8 років тюрми.