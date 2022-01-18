СБУшники задержали киевского госслужащего за взятку в 400 тысяч гривен
Источник:полиция Киева
38-летний мужчина, который работает одним из руководителей государственного общества по добыче природного газа и газового конденсата, выступил посредником в получении другими чиновниками огромной суммы денег.
По данным следствия, в одном из киевских ресторанов злоумышленник получил 400 тысяч гривен, которые должен был передать другим госслужащим. За эти деньги мужчина обещал предпринимателям договориться о продлении сроков закупки у них спецодежды.
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Сейчас правоохранители пытаются установить всех участников коррупционного преступления.
Требовал деньги за отсрочку даты поставки
Чиновника поймали с поличным / Фото полиции Киева
- Правоохранители утверждают, что 38-летний чиновник получил от частного общества образцы спецодежды для оценки его качества.
- Чиновник должен был решить вопрос о поставках одежды в увеличенных объемах и согласно заключенному договору.
- Впрочем, предприниматели выполнить соглашение в полном объеме не имели шанса, поскольку фигурант производства с другими руководителями общества искусственно затягивал принятие решения о соответствии одежды критериям.
- То же, чтобы отсрочить сроки поставки и заключить дополнительный договор, злоумышленник начал требовать у бизнеса немалую сумму – 400 тысяч гривен.
Чиновник получил деньги в одном из киевских ресторанов / Фото полиции Киева
Сейчас госслужащему сообщили о подозрении в совершении преступления. Ему инкриминируют соучастие в получении неправомерной выгоды.
Суд уже избрал злоумышленнику меру пресечения. Его посадили под стражу с возможностью выйти под залог. Если мужчину признают виновным в совершении преступления, ему грозит от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.