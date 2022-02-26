В сети спрашивают, как добраться до Киева: СНБО предупредил, что это российские диверсанты
Источник:фейсбук Алексея Данилова
СНБО предупредил украинцев о коварных намерениях российских диверсантов. Они массово приобщаются к форумам и группам Киевщины в мессенджерах, чтобы узнать информацию.
Об этом предостерег Алексей Данилов. Он подчеркнул, что форумы и группы в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Киевщины массово заполонили одинаковые сообщения.
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Предупреждение от СНБО
Данилов объяснил, что авторы сообщений по-разному расспрашивают о том, как добраться до Киева, кто может подвезти с маленьким ребенком в Киев, как добраться из Броваров в Борисполь. Все они – новые участники, которые присоединились к группам только с 25 февраля, пишут в основном на русском языке.
Уважаемые жители Киевщины, будьте внимательны! Лица, расспрашивающие информацию – это вражеские агенты. Не указывайте маршруты движения,
– подчеркнул секретарь СНБО.
Он также объяснил, что делать в таких случаях. В первую очередь следует подавать жалобу администратору группы. Далее – заглавными буквами в комментариях написать, что автор опроса — это враг, собирающий информацию.
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