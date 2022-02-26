Про це застеріг Олексій Данілов. Він підкреслив, що форуми та групи у месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масовано заполонили однакові повідомлення.

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Попередження від РНБО

Данілов пояснив, що автори дописів по-різному розпитують про те, як дістатись до Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатись з Броварів до Борисполя. Усі вони – нові учасники, долучились до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою.

Шановні мешканці Київщини, будьте уважними! Особи, які розпитують інформацію – це ворожі агенти. Не вказуйте маршрути руху,

– наголосив секретар РНБО.

Він також пояснив, що робити у таких випадках. Насамперед варто подавати скаргу адміністратору групи. Далі – в еликими літерами в коментарях написати, що автор опитування — це ворог, який збирає інформацію.

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