В школе на Троещине "живой цепью" поздравили Украину с Днем соборности

В учебных заведениях Киева начали отмечать День соборности Украины. 20 января во дворе школы №321 на Троещине была проведена акция "живая цепь соборности".

Акция, в которой приняли участие педагоги и ученики классов, состоялась утром 20 января. Дети и взрослые вышли на территорию учебного заведения и завели хоровод вокруг флага Украины.

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Видео флешмоба сняли местные жители, которые кричали школьникам "Слава Украине!" и слышали: "Героям слава!"

Как в школах Киева отмечают День соборности

Согласно плану мероприятий, утвержденному в КГГА, празднование годовщины провозглашения Акта Соединения УНР и ЗУНР в учебных заведениях началось 17 января. Продолжаются мероприятия 5 дней.

В школах столицы будут проводить тематические уроки и часы, экскурсии, квесты и флешмобы.

Кроме того, ученики будут возлагать цветы к мемориальным доскам.

Смотрите видео акции в честь Дня соборности в 321 школе Киева:

Огромную цепь создадут на мосту Патона

Кроме официальных мероприятий в честь Дня соборности, в Киеве проведут традиционную акцию "Живая цепь соборности". Каждый год, начиная с 2008 года 22 января по мосту Патона проходят тысячи патриотов. Во время акции люди символически объединяют два берега Киева, двигаясь по двум колоннам – с левого берега на правый и навстречу.