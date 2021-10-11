Школьники из Вишневого под Киевом спели гимн России: возмутительное видео

Несколько подростков снимали на видео исполнение гимна государства-агрессора и хвастались своим поступком в соцсетях. Когда пользователи выказали недовольство поступком детей, те удалили записи со своих страниц.

Запись с исполнением гимна дети выложили в инстаграме на днях, после чего почти сразу стали известными. Сотни неравнодушных людей написали им эмоциональные сообщения с осуждением такого поступка.

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В общении с патриотами дети призывали всех приезжать к ним и разбираться "с толпой".

Извинялись украинском

В исполнении гимна России принимали участие 5 учеников одной из школ Вишневого Киевской области.

Сначала дети гордились своим поступком, но когда представители националистических организаций установили личности малолетних нарушителей, те почти сразу удалили свои страницы из соцсети.

Впоследствии в сети появились извинения двух участников возмутительного поступка. По неподтвержденным данным, к детям все же приехали пообщаться неравнодушные граждане.

В записях с извинениями парень и девушка на украинском рассказали о том, что якобы не хотели никого обидеть своим поступком.

Смотрите видео с исполнением гимна России подростками из Вишневого: