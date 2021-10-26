Шоу Урганта и "Дым сигарет" на весь салон: киевлян возмутило поведение водителя автобуса

В сети появилось видео из киевского автобуса, где водитель громко слушает музыку и отвлекается от дороги просмотром видео. Ролик распространили 25 октября.

Автор статьи отметил, что речь идет о маршруте №178. Он выразил возмущение уровнем обслуживания в общественном транспорте и в частности поведением водителя.

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Меломан и киноман

По словам мужчины, шофер во время движения постоянно смотрел на планшете шоу российского ведущего Ивана Урганта, из-за чего отвлекался от дороги. Кроме того, он включил на полную громкость популярную в 90-х годах песню "Дым сигарет с ментолом".

Квест с оплатой проезда

Также пассажир пожаловался на то, что водитель долго искал сдачу со 100 гривен (92 гривны), а когда нашел, то насыпал мужчине полную горсть монет. Валидаторы, по его словам, в салоне автобуса не работали.

Однако в комментариях пояснили, что их еще просто не успели настроить. Ведь сейчас 177 и 178 маршрутом курсируют новые коммунальные автобусы. Они заменили маршрутки частных перевозчиков, с которыми город расторг договоры.

Скандал из-за водителя-"ютубера": подобный случай

Еще одного фаната просмотра видео на ютубе за рулем заметили на столичном маршруте №201. Водитель положил свой смартфон просто на руль и устроил киносеанс во время оживленного движения по киевским дорогам.

Водитель автобуса №178 включил музыку на весь салон: видео

Текст публикации Александра Марущака:

Автобус 178.

В салоне выключены валидаторы – система оплаты проезда "спит", хотя только 18:00.

Водитель долго ищет сдачу со 100 гривен. Его отвлекает шоу Урганта, которое он смотрит на планшете. Он управляет при этом автобусом.

Кульминация – отсыпает в горсть сдачу.. монетами – 92 гривны.

И вишенка на торте – врубил на полную громкость "Дым сигарет". Слушает весь салон.

Это все, что нужно знать о поездках в столичном транспорте.