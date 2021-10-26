Автор допису зауважив, що йдеться про маршрут №178. Він висловив обурення рівнем обслуговування у громадському транспорті та зокрема поведінкою водія.

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Меломан і кіноман

За словами чоловіка, шофер під час руху постійно дивився на планшеті шоу російського ведучого Івана Урганта, через що відволікався від дороги. Крім того, він увімкнув на повну гучність популярну в 90-х роках пісню "Дым сигарет с ментолом".

Квест із оплатою проїзду

Також пасажир поскаржився на те, що водій довго шукав решту зі 100 гривень (92 гривні), а коли знайшов, то насипав чоловіку повну жменю монет. Валідатори, за його словами, у салоні автобуса не працювали.

Однак у коментарях пояснили, що їх ще просто не встигли налаштувати. Адже зараз 177 і 178 маршрутом курсують нові комунальні автобуси. Вони замінили маршрутки приватних перевізників, з якими місто розірвало договори.

Скандал через водія-"ютубера": подібний випадок

Ще одного фаната перегляду відео на ютубі за кермом помітили на столичному маршруті №201. Водій поклав свій смартфон просто на кермо й влаштував кіносеанс під час жвавого руху київськими дорогами.

Водій автобуса №178 увімкнув музику на весь салон: відео

Текст публікації Олександра Марущака:

Автобус 178.

В салоні вимкнені валідатори – система оплати проїзду "спить", хоча лише 18:00.

Водій довго шукає решту зі 100 гривень. Його відволікає шоу Урганта, яке він дивиться на планшеті. Він керує при цьому автобусом.

Кульмінація – відсипає у жменю решту... монетами – 92 гривні.

І вишенька на торті – врубає на повну гучність "Дым сигарет". Слухає весь салон.

Це все, що потрібно знати про поїздки в столичному транспорті.