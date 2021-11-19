На Шулявке в Киеве на производстве станок насмерть раздавил двух мужчин
19 ноября 2021 , 21:43Читати новину українською
Источник:dtp.kiev.ua
Ужасный случай произошел в Соломенском районе Киева днем 19 ноября. Один из производственных станков вышел из строя и упал на двух мужчин.
В результате инцидента оба работника погибли на месте происшествия. Спасти их не смогли ни коллеги, ни медики скорой.
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Все обстоятельства трагедии пытаются выяснить следователи. Как именно квалифицировали произошедшее правоохранители, пока неизвестно.
Причины неисправности неизвестны
Мужчины умерли мгновенно / Фото dtp.kiev.ua
- Жуткое происшествие произошло около 15:00 19 ноября на улице Олексы Тихого.
- В одном из цехов бывшего завода стеклоизделий, где сейчас арендуют помещение под изготовление кухонных столов, вышел из строя производственный станок.
- Огромный прибор упал на двух рабочих. Одному из них раздавило голову, а другому – туловище и ноги. Спасти жизнь мужчинам никто не смог.
Спасатели достали из-под станка тела рабочих / Фото dtp.kiev.ua
Спасатели КАРС и ГСЧС подняли станок и извлекли из-под него тела умерших. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.