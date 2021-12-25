Сильный ветер повредил купол Андреевской церкви: пришлось вызывать альпинистов

В конце декабря в Киеве фиксируют мощные порывы ветра. Из-за этого получил повреждения один из куполов Андреевской церкви. Теперь нужно сменить стекло в металлической раме.

Об этом сообщил Вадим Короленко, первый заместитель генерального директора в Национальном заповеднике "София Киевская". 24 декабря он написал пост в фейсбуке.

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Обратились к промышленным альпинистам

Короленко объяснил, что для того, чтобы заменить поврежденное стекло, пришлось пригласить промышленных альпинистов. "Так сложно стекло в окне мы еще не ремонтировали", – отметил он и сравнил инцидент с сюжетом для сериала на Discovery.

В настоящее время моделируют новое стекло

Промышленные альпинисты выполняют высотные работы на объектах, куда трудно получить доступ с помощью лесов или подъемных механизмов.

По словам заместителя гендиректора, альпинистам пришлось снаружи подниматься к куполу. Это особенно сложно делать в зимних условиях. Там они очистили металлическую раму и остатки стекла. После этого сняли шаблон оконного стекла. В настоящее время идет моделирование и вырезание стекла. После этого работники снова поднимутся на купол, чтобы установить его.

Поврежденное стекло нужно заменить / Фото фейсбук-страницы

Полный текст поста Вадима Короленко в фейсбуке:

Практически сюжет для сериала на Discovery. Порывом ветра было повреждено стекло в металлической раме люкарни купола Андреевской церкви. Для замены стекла заповедником были приглашены промышленные альпинисты. Так сложно стекло в окне мы еще не ремонтировали. "Серия 1" – внешнее поднятие к куполу в зимних условиях. Серия 2 – чистка металлической рамы замазки и остатков стекла. "Серия 3" – снятие шаблона оконного стекла. Серия 4 – моделирование и вырезание стекла. "Серия 5" – монтаж. По состоянию на сегодняшний день (25 декабря – 24 канал) в работе последних две "серии" и, конечно, заявка на Оскар.