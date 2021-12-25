Про це повідомив Вадим Короленко, перший заступник генерального директора у Національному заповіднику "Софія Київська". 24 грудня він написав допис у фейсбуці.
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Звернулися до промислових альпіністів
Короленко пояснив, що для того, аби замінити пошкоджене скло, довелося запросити промислових альпіністів. "Так складно скло у вікні ми ще не ремонтували", – відзначив він й порівняв інцидент з сюжетом для серіалу на Discovery.
Наразі моделюють нове скло
За словами заступника гендиректора, альпіністам довелося ззовні підійматися до купола. Це особливо складно робити у зимових умовах. Там вони почистили металеву раму й залишки скла. Після цього зняли шаблон шибки. Наразі триває моделювання та вирізування скла. Після цього працівники знову підіймуться на купол, аби встановити його.
Пошкоджене скло треба замінити / Фото з фейсбук-сторінки Короленка
Повний текст допису Вадима Короленка у фейсбуці:
Майже сюжет для серіалу на Discovery. Поривом вітру було пошкоджено скло в металевій рамі люкарні куполу Андріївської церкви. Для заміни скла заповідником було запрошено промислових альпіністів. Так складно скло в вікні ми ще не ремонтували. "Серія 1" – зовнішнє підняття до купола в зимових умовах. "Серія 2" – чистка металевої рами замазки та залишків скла. "Серія 3" – зняття шаблону шибки. "Серія 4" – м оделювання та вирізування скла. "Серія 5" – монтаж. Станом на сьогодні (25 грудня – 24 канал) у роботі останні дві "серії" і, звісно, заявка на Оскар.