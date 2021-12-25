Про це повідомив Вадим Короленко, перший заступник генерального директора у Національному заповіднику "Софія Київська". 24 грудня він написав допис у фейсбуці.

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Звернулися до промислових альпіністів

Короленко пояснив, що для того, аби замінити пошкоджене скло, довелося запросити промислових альпіністів. "Так складно скло у вікні ми ще не ремонтували", – відзначив він й порівняв інцидент з сюжетом для серіалу на Discovery.

Довідка. Промислові альпіністи виконують висотні роботи на об'єктах, куди важко отримати доступ за допомогою риштування чи підйомних механізмів.

Наразі моделюють нове скло

За словами заступника гендиректора, альпіністам довелося ззовні підійматися до купола. Це особливо складно робити у зимових умовах. Там вони почистили металеву раму й залишки скла. Після цього зняли шаблон шибки. Наразі триває моделювання та вирізування скла. Після цього працівники знову підіймуться на купол, аби встановити його.

Пошкоджене скло треба замінити / Фото з фейсбук-сторінки Короленка



Повний текст допису Вадима Короленка у фейсбуці:

Майже сюжет для серіалу на Discovery. Поривом вітру було пошкоджено скло в металевій рамі люкарні куполу Андріївської церкви. Для заміни скла заповідником було запрошено промислових альпіністів. Так складно скло в вікні ми ще не ремонтували. "Серія 1" – зовнішнє підняття до купола в зимових умовах. "Серія 2" – чистка металевої рами замазки та залишків скла. "Серія 3" – зняття шаблону шибки. "Серія 4" – м оделювання та вирізування скла. "Серія 5" – монтаж. Станом на сьогодні (25 грудня – 24 канал) у роботі останні дві "серії" і, звісно, заявка на Оскар.