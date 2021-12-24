Влада міста сподівається мінімізувати кількість аварій та заторів на дорогах під час негоди. У якості альтернативи вони запропонували громадський транспорт.

До теми У Києві почали роботу центри обігріву: адреси та графік роботи

Побоюються колапсу

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник нагадав, що усі припарковані авто в жодному разі не мають заважати роботі снігоприбиральної техніки. Якщо таке траплятиметься, машини забиратиме евакуатор.

Водночас він наголосив, що комунальні служби готові в посиленому режимі боротися з наслідками погіршення погоди. Спеціальну техніку Київавтодору перед вихідними заздалегідь розташують так, аби вона була одразу готова до розчистки снігу та обробки доріг протиожеледними сумішами.

Для цього залучать 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки. Стежити за їх роботою можна буде на спеціальній мапі.

Столична інспекція благоустрою у період посилених опадів ретельно контролює снігоприбирання на балансових ділянках. Сніг біля будівель та споруд має бути прибраний, і власники несуть персональну відповідальність,

– наголосив Поворозник.

Тих, хто не дотримуватиметься цих вимог, очікують адміністративна відповідальність та штрафи: для фізичних осіб – 340 – 1360 гривень, а для посадових осіб та підприємців – 850 – 1700 гривень.

Зверніть увагу! В період холодів у Києві працюють пункти обігріву, де може сховатися від морозу кожен, хто цього потребує. КМДА оприлюднила повний перелік адрес.

Вантажівкам – зась

Аби місто під час снігопадів не скували велетенські затори, КМДА також обмежила в'їзд у столицю великогабаритного транспорту. Це, перш за все, необхідно для розвантаження трафіку й забезпечення нормальної розчистки шляхів.

Може бути цікаво – кадри минулорічної ожеледиці в Києві: дивіться відео

Текст публікації Миколи Поворозника:

За прогнозами синоптиків, у найближчі кілька днів у столиці очікуються снігопади. Місто готове до погіршення погодних умов та подолання наслідків негоди.

Нагадую, що у місті працюють пункти обігріву, куди може звернутися кожен, хто потребує допомоги у ці морозні дні та під час негоди.

Також на період погіршення погодних умов діє обмеження на в'їзд у місто великогабаритного транспорту, що дає нам змогу розвантажити дороги, а вранці та ввечері мінімізувати затори.

До роботи в посиленому режимі вже готові дорожники. Спеціальну техніку комунальної корпорації Київавтодор розташовують на вихідних позиціях ще до початку опадів, аби оперативно розпочати обробку протиожеледними засобами та прибирання снігу. Для очищення й обробки вулиць загалом є 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки. Де саме працює спецтехніка, можна побачити на онлайн-мапі.

Як завжди, у період погіршення погодних умов закликаю містян за можливості не використовувати особистий транспорт, а надавати перевагу громадському. Водіям нагадую, що припарковані автомобілі не мають заважати роботі спецтехніки, аби їх не довелося евакуювати. І, будь ласка, будьте пильними та обережними на дорогах!

Столична інспекція благоустрою у період посилених опадів ретельно контролює снігоприбирання на балансових ділянках. Сніг біля будівель та споруд має бути прибраний, і власники несуть персональну відповідальність.

Статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Для фізичних осіб – 340 – 1360 гривень, для посадових осіб та підприємців – 850 – 1700 гривень.