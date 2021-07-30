В "Сильпо" на Оболони в Киеве произошла массовая драка: видео
30 июля 2021 , 16:35Читати новину українською
Источник:24 канал
В драке приняли участие не менее 6 посетителей супермаркета и охранники. По предварительным данным, конфликт произошел между несколькими покупателями, которые начали выяснять отношения силой.
Вызывали ли на место происшествия правоохранителей, неизвестно. В полиции Киева пообещали 24 каналу предоставить комментарий по этому инциденту позже.
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Также не понятно, пострадал ли кто-то в результате драки.
Охранники фактически бездействовали
- Драка произошла вечером 29 июля в супермаркете "Сильпо" на улице Александра Архипенко.
- По неподтвержденным данным, конфликтовали мужчины из разных компаний. Завязалась драка, к которой присоединились свидетели.
- Один из участников события упал и получил большое количество ударов.
- Некоторые посетители супермаркета пытались растянуть участников конфликта. Делали это и охранники, однако очень пассивно.
- Впоследствии на место прибыли бойцы подразделения охраны быстрого реагирования. Они уже закончили конфликт окончательно.
В комментариях к видео, которое выложили в сообществе "Киев оперативный", пользователи отметили, что подобные инциденты в этом "Сильпо" происходят достаточно часто.
Смотрите видео массовой драки в "Сильпо" в Киеве: